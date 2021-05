Un forte terremoto, magnitudo mb 4.8, ha scosso nella tarda serata di ieri (ore 23:31:05) l’area di confine tra Grecia e Albania: l’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma è stato rilevato ad una profondità di 20 km.

Il sisma, secondo quanto riporta il servizio “Hai Sentito il Terremoto”, è stato avvertito anche in Italia, in Puglia, con segnalazioni in particolare da Lecce, Gallipoli, Casarano, Poggiardo, Torchiarolo, Aradeo, San Pietro Vernotico, Matino e Brindisi.