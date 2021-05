Maltempo Toscana, forti venti e mareggiate lungo le coste: albero cade su 3 auto a Firenze [FOTO]

Il maltempo colpisce la Toscana con venti di Libeccio di oltre 60km/h, che hanno abbattuto alberi e provocato mareggiate sulle coste (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Firenze per diversi rami e alberi caduti. In particolare, intorno alle 17.45 in via Giovanni da Montorsoli un albero è caduto su tre veicoli parcheggiati. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e i Vigili del Fuoco, con l’ausilio di una autogru, stanno provvedendo alla rimozione della pianta per il successivo ripristino della viabilità.

