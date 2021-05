Frana a Palermo: cede costone a Monte Pellegrino finendo su un parcheggio, vigili del fuoco sul posto

Una frana si è verificata in Sicilia, a Palermo, coinvolgendo Monte Pellegrino, il promontorio che sovrasta il capoluogo siciliano. In particolare il crollo è avvenuto nella zona di via Bonanno. Parte del costone roccioso si è staccato dalla parete finendo alle spalle di via Corradini, in un parcheggio abbandonato. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono stati molti i residenti che hanno chiesto aiuto alla sala operativa. Non si registrano al momento feriti o dispersi. Le ricerche sono ancora in corso.