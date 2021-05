Franco Battiato, esiste un brano inedito registrato: pubblicati alcuni stralci di “Io, non sono più io”

Nel giorno di lutto per la morte di Franco Battiato, MOW sottolinea che esiste un brano inedito del cantautore siciliano. Il magazine lifestyle di AM Network pubblica alcuni passaggi del testo della canzone: “Io, non sono più io”, seguito da: “e mi ritrovo a fissare il muro (…) Ho bisogno di sognare quello che non riesco a fare ed il mio sentirmi male mi fa credere anche in Dio”.

Secondo quanto riportato, si tratta di un brano che è registrato all’Archivio Opere Musicali della SIAE, con titolo “Io non sono più io” e con autori: Franco Battiato (musica) e Roberto Ferri (testo). Lo stralcio pubblicato dal giornale, prosegue: “Oggi il cielo non si fa guardare, un giorno nasce un giorno muore (…) non ho mai avuto paura di te, ma solo di me. Non odiarmi basto io (…) non ho più senso del limite, ho bisogno di infinito…”. Nel decennio tra il 2000 e il 2010, Battiato collaborò con Ferri ed esiste una copia di: “Io non sono più io”. Roberto Ferri, interpellato da MOW al riguardo, ha dichiarato di aver ceduto i diritti della canzone alla famiglia di Franco Battiato.