Maltempo Trentino Alto Adige: fulmine provoca blackout e blocca i treni verso il Brennero

Il maltempo che nel pomeriggio ha raggiunto il Nord-Est dell’Italia, con forti temporali e grandinate in Veneto, ha prodotti disagi anche in Trentino Alto Adige. In particolare, un fulmine ha provocato un blackout che ha interrotto la circolazione dei treni verso il Brennero all’altezza di Rovereto. Con il blocco dell’alimentazione e di alcune apparecchiature nella stazione ferroviaria, 15 convogli hanno avuto disagi: alcuni treni sono stati soppressi, mentre altre corse subiranno ritardi di almeno due ore.

Trenitalia ha provveduto a organizzare bus per trasporti sostitutivi.