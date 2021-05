Maltempo Campania: spettacolare funnel cloud a Torre Annunziata [FOTO]

L’Italia continua a essere interessata da correnti instabili provenienti dai settori oceanici, quindi più fresche e anche abbastanza umide, in grado di tenere accesa una diffusa instabilità su buona parte del territorio. In questo momento, piogge e rovesci interessano diverse zone di molte regioni, da Nord a Sud, anche se in forma localizzata.

In Campania, si è formata una spettacolare funnel cloud (nube ad imbuto), una nube conica preludio di un tornado. Nella gallery scorrevole in alto, le bellissime immagini da Torre Annunziata, nel Golfo di Napoli.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: