G20: Draghi, ‘superare confini per affrontare sfide nostri tempi’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi. Il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico”. Così il premier Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine del Global Health Summit.

“I contributi al dibattito odierno – ha spiegato il presidente del Consiglio – serviranno come solida base per rafforzare la nostra risposta all’attuale emergenza sanitaria e alle crisi future. Questo è lo spirito della Dichiarazione di Roma, una serie di principi che ci garantiranno una migliore preparazione per una possibile futura pandemia”.