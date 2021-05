G20: in bozza Carta Roma ricordo vittime e il grazie a sanitari in prima linea

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Nella Carta di Roma, che verrà adottata al termine del Global Health Summit e visionata in anteprima dall’Adnkronos, viene espresso anche il dolore e “le condoglianze per le vite perse” a causa della pandemia innescata dal Covid, ed espresso “apprezzamento per l’assistenza sanitaria e per gli sforzi vitali di tutti i lavoratori in prima linea nel rispondere alla pandemia”. I leader del G20 plaudono inoltre alla designazione del 2021 come Anno degli operatori sanitari e assistenziali.