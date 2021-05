G20: venerdì Global Health Summit con Draghi, da Von der Leyen a Bill Gates

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Venerdì, a Villa Doria Pamphili, al via a Roma il Global Health Summit, l’atteso vertice mondiale sulla salute co-organizzato dall’Italia, durante l’anno della Presidenza di turno del G20, e dalla Commissione europea.

Sul profilo Twitter di Palazzo Chigi, è stato appena diramato il programma della giornata di lavoro. Che si articola in un pre-Summit, al via da mezzogiorno, e nel summit vero e proprio, che partirà alle 13.30 per concludersi alle 18, con la conferenza stampa finale del presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. In apertura del Summit, ci saranno gli interventi dei leader del G20 e di altri stati e dei capi delle organizzazioni internazionali e regionali. Ma anche nel pre-summit si registreranno gli interventi di molti ospiti illustri, per condividere le esperienze maturate nel corso della pandemia. Tra questi, Bill Gates, l’ex premier Mario Monti, i commissari Paolo Gentiloni, Stella Kyriakides, Janes Lenarcic. Ma anche scienziati, impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia. Tra questi Silvio Brusaferro, Peter Piot, Victor Dzau, Yee-Sin Leo.