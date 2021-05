Gaza-Israele, i bombardamenti non risparmiano neanche gli animali: macaco colpito dalle schegge di un razzo, operato

La situazione in Medio Oriente, con gli scontri tra Gaza e Israele, non accenna a migliorare. I bombardamenti continuano a provocare vittime e feriti, oltre che tanta distruzione. Ma a fare le spese di questo conflitto non sono solo gli esseri umani.

A Ramat Gan, città israeliana della periferia est di Tel Aviv, una scimmia di macaco nero è stata colpita da schegge a seguito dell’intercettazione di uno dei razzi in direzione di Gush Dan. Secondo i media locali, l’esemplare è stato curato e operato in un ospedale per animali.