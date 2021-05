Gb: magnate indiano Sanjeev Gupta sotto inchiesta per sospetta frode

Londra, 14 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il magnate indiano e proprietario di Liberty Steel, Sanjeev Gupta sotto inchiesta da parte dell’Sfo britannico (Serious fraud office) per sospetta frode. L’indagine riguarda in particolare i rapporti con la società in bancarotta Greensill. L’Autorità britannica, che indaga e persegue casi di frode e corruzione gravi, sta indagando sulla Gupta Familiy Group Alliance (Gfg) “per una sospetta frode e per un presunto caso di riciclaggio di denaro in particolare in merito agli accordi di finanziamento legati a Greensill Capital Uk Ltd”, hanno spiegato gli investigatori in una dichiarazione venerdì. Le società di Gupta era tra i principali clienti di Greensill Capital prima che crollasse all’inizio di quest’anno.