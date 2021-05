Generali: partnership The Human Safety Net e Cisco per formazione rifugiati

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – The Human Safety Net e Cisco uniscono le forze nell’ambito del programma per i rifugiati attualmente attivo in Italia, Francia, Germania e Svizzera. Lo scopo della partnership è di “creare spazi e opportunità di formazione per i rifugiati che intendono creare una propria iniziativa imprenditoriale nei Paesi di accoglienza e aiutare coloro che sono alla ricerca di un impiego ad acquisire quelle competenze specifiche che li aiutino ad inserirsi nel mercato del lavoro”, spiega una nota di Generali. Il programma Per le Start-Up di Rifugiati di The Human Safety Net e la Cisco Academy hanno trovato un terreno d’azione comune, dal grande potenziale, che già sta dando i primi frutti. In Germania, a Monaco, The Human Safety Net e Cisco stanno infatti già collaborando con la ReDi School of digital integration nell’ambito di un programma di formazione per i rifugiati che vede il coinvolgimento anche di altre realtà tra le quali la municipalità di Monaco e Steelcase.

Questo programma ha portato alla creazione di un Hub for Digital Education and Integration, pensato per offrire ai rifugiati quelle competenze in ambito digitale che hanno assunto un’importanza ancora maggiore nel corso dell’ultimo anno, quando l’emergenza da Covid19 ha radicalmente cambiato il nostro modo di lavorare e reso necessarie nuove risorse e strumenti. Il metodo adottato si focalizza sulla collaborazione e sulla co-creazione e unisce lezioni in presenza e iniziative didattiche a distanza. Ad oggi sono stati coinvolti nel programma già più di mille studenti. Si sta già lavorando alla possibilità di replicare lo stesso modello anche negli altri Paesi in cui sono presenti i programmi per le Startup di Rifugiati di The Human Safety Net, con partner locali diversi ma con gli stessi obiettivi e una comune strategia.

‘Annunciamo oggi con soddisfazione la partnership tra The Human Safety Net e Cisco ‘ ha affermato il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola ‘ La Fondazione è stata pensata fin dall’inizio come una rete aperta ad altre organizzazioni, aziende, fondazioni che condividano i nostri valori e il nostro desiderio di alimentare un movimento di persone che aiutano altre persone. La scelta di Cisco ci permette oggi di sviluppare nuove opportunità nell’ambito del nostro programma Per le Start-up d Rifugiati e di offrire supporto e contenuti a quanti, seppur in condizioni di vulnerabilità, desiderano realizzare le proprie aspirazioni imprenditoriali e diventare protagonisti nei Paesi che li hanno accolti”.