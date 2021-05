Giornalisti: cdr Giornale, ‘ricevuta comunicazione ufficiale dimissioni Sallusti’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il Cdr del giornale ha ricevuto la seguente comunicazione dall’Azienda: ‘La Società Europea di Edizioni, editrice de ‘il Giornale’ e il suo direttore Alessandro Sallusti hanno risolto oggi, dopo dodici anni di proficua collaborazione, il rapporto di lavoro. L’editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi ringraziano il direttore Sallusti per l’impegno profuso in tutti questi anni. Milano, 14 maggio 2021′. E’ la nota con la quale il cdr de Il Giornale comunica di aver ricevuto dall’Azienda notizia ufficiale delle dimissioni di Alessandro Sallusti da direttore del quotidiano dopo 12 anni.

“Il Cdr -si legge nel comunicato- in attesa della nomina del nuovo direttore continuerà a monitorare la situazione, a confrontarsi con l’azienda e a tenere tempestivamente informata la redazione di ogni evoluzione di cui venga a conoscenza. Giuseppe, Marcello e Matteo”.