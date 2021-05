Giornalisti: è morto Antonio Risolo, firma de ‘Il Giornale’

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – E’ morto, a 74 anni, Antonio Risolo, storica firma de ‘Il Giornale’. Cronista e amante della nautica, di cui ha curato per anni la pagina dedicata sul suo amato ‘Giornale’. E sempre in tema di nautica aveva anche creato il sito ‘Gente di mare’. Cinque mesi fa la scomparsa del figlio Alessandro, 48 anni, dopo un lungo calvario, gli aveva inflitto un duro colpo. La figlia Chiara gli è rimasta vicino con amore fino all’ultimo respiro. E a piangerlo sono, con il genero Alessandro, la nuora Grazia e la nipote Ginevra, 10 anni.

In questi giorni, seppur sofferente, Risolo ha sempre pensato al lavoro e al suo ultimo articolo in uscita il 25 maggio, che aveva ultimato solo pochi giorni prima di aggravarsi. Al ‘Giornale’, proveniente dalla mitica ‘Notte’, ha lavorato in Cronaca di Milano come caposervizio e quindi in Economia.