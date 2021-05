Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Dopo le ultime prese di posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in materia di giustizia, “come nel poker occorre andare a vedere le carte. L’opportunità ci sarà presto, con le riforme del ministro Cartabia”. Lo sostiene la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.