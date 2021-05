Giustizia: Perantoni, ‘ottimista su riforma, presto calendario lavori commissione Camera’

Roma, 10 mag.(Adnkronos) – “Apprezzamento” per il lavoro del gruppo di esperti coordinati dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia è stato espresso dal presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, esponente M5S, dopo la riunione di oggi sulla riforma del processo penale. ‘Sono emerse proposte molto interessanti, sulle quali i Gruppi svolgeranno le loro valutazioni. I punti di intervento sono molti, tra questi la prescrizione per la quale sono state proposte soluzioni alternative”.

“Personalmente -conclude Perantoni- sono ottimista e devo aggiungere che dobbiamo esserlo perché stiamo lavorando attorno al cuore del Pnrr, dunque è necessario il massimo impegno di tutti. Sentirò presto i capigruppo di commissione per stabilire l’organizzazione dei lavori all’esito dell’incontro odierno”.