Gli aizzano contro un pitbull, carabiniere spara a cane a Milano: FOTO e VIDEO virali sui social

Si sentono due spari e la gente corre spaventata: è quanto si può vedere in uno dei video pubblicati sui social e girati da chi stanotte era presente alle colonne di San Lorenzo (Milano), dove un carabiniere ha sparato a un cane.

Il militare, nel tentativo di difendersi, ha sparato due colpi contro un pitbull aizzatogli contro da un 22enne marocchino, poi arrestato. L’episodio è accaduto nella notte, quando i carabinieri sono intervenuti per una rapina ai danni di due cittadini tedeschi di 23 anni. Quando gli uomini dell’Arma hanno individuato i due possibili autori, uno di questi ha scagliato il suo cane contro uno dei militari il quale è stato ripetutamente morso prima al braccio destro e, successivamente, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal pitbull, il militare aggredito ha esploso due colpi con la pistola d’ordinanza colpendo l’animale che, ferito, si è allontanato. Il carabiniere ferito è ricoverato in osservazione all’ospedale Policlinico di Milano per diverse ferite da morso mentre l’animale, fuggito, è stato rintracciato in una clinica veterinaria, ferito ma in buone condizioni.