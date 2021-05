Gli astronomi continuano a trovare misteriosi “cerchi radio” nell’universo e non sanno come spiegarli

Negli ultimi anni, gli astronomi hanno individuato una manciata di oggetti radio giganteschi e quasi perfettamente circolari nell’universo lontano. Sebbene nessuno abbia ancora una spiegazione per queste entità misteriose, un team di studiosi ne ha recentemente aggiunta un’altra al proprio catalogo, avvicinandosi, potenzialmente, alla soluzione di questo grattacapo.

L’enigma è iniziato poco dopo che l’Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) – una gruppo di 36 colossali antenne nell’Australia occidentale che scansiona i cieli nella parte radio dello spettro elettromagnetico – ha iniziato a produrre mappe dell’intero cielo notturno nel 2019.

Gli scienziati di ASKAP stavano principalmente cercando sorgenti luminose che potessero indicare la presenza di buchi neri o enormi galassie che brillavano nelle onde radio, ma alcuni membri del team sono sempre a caccia “di tutto ciò che è strano, di nuovo e di qualunque cosa assomigli a nient’altro“, ha dichiarato a Live Science Bärbel Koribalski, astronoma della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) e della Western Sydney University in Australia.

Nei dati, il membro del gruppo Anna D. Kapińska, del National Radio Astronomy Observatory di Socorro, New Mexico, ha individuato 4 cerchi radio luminosi, ha ricordato Koribalski, anche se inizialmente il resto dei ricercatori li ha liquidati come un fenomeno più familiare. Quando i telescopi hanno provato a osservare gli oggetti in altre lunghezze d’onda, come la luce ottica che i nostri occhi utilizzano per vedere, si sono rivelati vuoti, portando il team a soprannominarli “strani cerchi radio” (“odd radio circles“, ORC). Ancora più strano il fatto che ciascuno degli ORC aveva una galassia quasi esattamente nel suo centro. Gli astronomi sono stati in grado di stabilire che le entità erano ciascuna a diversi miliardi di anni luce di distanza e potenzialmente grandi pochi milioni di anni luce di diametro.

Nessuno aveva mai visto nulla di simile prima, e in un articolo pubblicato l’anno scorso, il team ha offerto 11 potenziali spiegazioni su ciò che potevano essere, inclusi glitch dell’immagine, deformazioni nello spazio-tempo note come anelli di Einstein o un nuovo tipo di residuo derivato da un’esplosione di supernova.

Da allora i ricercatori hanno scansionato di nuovo i cieli con ASKAP e hanno scoperto un altro ORC da aggiungere alla loro collezione, un’entità grande circa 1 milione di anni luce situata a circa 3 miliardi di anni luce di distanza. Hanno pubblicato i loro risultati il ​​27 aprile nel database preprint arXiv e lo studio è stato accettato per la pubblicazione su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Il team ha ora ristretto le ipotesi a 3 potenziali spiegazioni, ha affermato Koribalski. Il primo è che forse ci sono altre galassie che formano un ammasso vicino all’oggetto e piegano il materiale luminoso in una struttura ad anello: potrebbero semplicemente essere troppo deboli per essere rilevate dagli attuali telescopi.

Un’altra possibilità è che il buco nero supermassiccio al centro di queste galassie consuma gas e polvere, producendo giganteschi getti di particelle ed energia a forma di cono. Gli astronomi hanno spesso individuato tali fenomeni nell’universo, anche se generalmente i getti si allineano in modo tale che, dalla Terra, gli osservatori li scrutano mentre si muovono verso l’esterno, dai lati della galassia.

Forse nel caso degli ORC, i getti stanno semplicemente puntando direttamente verso il nostro pianeta, ha suggerito Koribalski, e quindi, in sostanza, stiamo guardando dentro un lungo tubo, che determina un’immagine circolare e bidimensionale attorno a una galassia centrale. “L’altra spiegazione è più eccitante“, ha detto. “Potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo“.

È possibile che nel ben mezzo di queste galassie si sia verificato un evento sconosciuto ma altamente energetico, che ha creato un’onda d’urto che si è propagata come una sfera e ha prodotto una struttura ad anello. Koribalski non è ancora sicura di quale tipo di evento possa lasciare una tale firma, anche se forse è un prodotto precedentemente sconosciuto di buchi neri che si scontrano, come la tipologia osservata sotto forma di onde gravitazionali con il Large Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) negli Stati Uniti.

Harish Vedantham, astronomo dell’Istituto olandese di radioastronomia, non associato allo studio, propone l’idea più semplice: gli ORC sarebbero una manifestazione di un fenomeno ben noto e consistono in getti luminosi provenienti da una galassia con un angolo raramente osservato.

Per Vedantham “puoi costruire uno scenario esotico, ma la risposta più semplice è quasi sempre quella corretta,” ha dichiarato a Live Science. Allo stesso modo, la possibilità che un ORC sia un ammasso galattico invisibile non è un’ipotesi attraente per l’astronomo perché “è un po’ difficile nascondere un ammasso“, ha precisato. Gli oggetti sono lontani, ma non così tanto, quindi almeno alcune galassie aggiuntive dovrebbero essere visibili, ha aggiunto.

Sia Vedantham che Koribalski concordano sul fatto che più osservazioni del telescopio in altre lunghezze d’onda dovrebbero aiutare gli scienziati a farsi un’idea migliore di ciò che sta accadendo. Nuovi dati saranno disponibili nei prossimi 6 mesi circa, e si spera che aggiungano ulteriori ORC al loro catalogo, ha precisato Koribalski.

Nel frattempo, l’esperta si sta un godendo il mistero: “Diventi un detective. Guardi tutti gli indizi e li valuti soppesandoli l’uno con l’altro“, ha detto. “A volte l’universo si presenta sotto forme strane e meravigliose.”