Meteo, violente grandinate in Spagna: tanti danni a case e coltivazioni, accumuli fino a 10cm nella comunità di Castiglia e León [FOTO e VIDEO]

Circa 1.300 fulmini e intense grandinate hanno colpito molte località della comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna, nella giornata di domenica 30 maggio. Una linea temporalesca ha attraversato le province di Valladolid e Barcellona, scaricando anche forti piogge: in 15 minuti, nelle località di Piñel de Abajo e Pesquera de Duero, sono caduti 40 litri al metro quadrato. La grandine ha ricoperto le strade completamente di banco, accumulandosi fino a 10cm di spessore in alcuni casi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

La tempesta è stata sufficiente a causare gravi danni alle case, con le finestre e le persiane danneggiate, e all’arredo urbano, come lampioni e altri elementi distrutti, ma anche ai vigneti e alle coltivazioni in generale. Alcuni viticoltori lamentano di aver perso il lavoro di un anno intero. A causa del forte maltempo, molte strade sono state chiuse perché rese impraticabili dai fiumi di acqua e grandine.

La tempesta ha colpito con forte intensità dopo le 21 di domenica 30 maggio, quando dal cielo hanno iniziato a cadere palle di ghiaccio di dimensioni più che considerevoli, secondo i residenti. Anche se il clou del maltempo è stata la grandine, anche le piogge sono state notevoli. Alcuni comuni hanno registrato anche blackout fino all’alba.