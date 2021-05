Maltempo Veneto, violente grandinate nel Veronese: vigneti devastati a Sommacampagna, verso lo stato di crisi [FOTO e VIDEO]

Nella serata di ieri, venerdì 30 aprile, violente grandinate hanno colpito il Veronese, generate da una spaventosa supercella. Oltre al capoluogo di provincia, è stata duramente colpita anche la località di Sommacampagna. I campi sono stati letteralmente imbiancati dalla grandine, che ha devastato i vigneti e provocato diffusi allagamenti nelle strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto alla Protezione civile regionale di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per i danni a Sommacampagna e nelle campagne circostanti. Il decreto – informa la Regione – verra’ firmato quanto prima. Domattina i tecnici di Avepa saranno in zona per la delimitazione delle aree e il calcolo dell’entita’ economica dei danneggiamenti alle coltivazioni vinicole.