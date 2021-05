Maltempo, forti temporali in Piemonte: grandine e strade allagate a Torino, funnel cloud nell’Alessandrino [FOTO]

Forti temporali stanno interessando il Piemonte. In particolare, è stato duramente colpito il Torinese. A Torino, è arrivata la grandine a imbiancare le strade, allagate dalla pioggia. Ma forti grandinate hanno interessato diverse località della provincia, come Moncalieri, Castagnole Piemonte, Baldissero Torinese, Pino Torinese e Trofarello, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Nell’Alessandrino, invece, è stata avvistato una funnel cloud (nube ad imbuto), tipo di nube preludio di un tornado. Fortunatamente non sembra aver toccato terra. Spettacolare le immagini che arrivano da Capriata d’Orba e Pedrosa e che mostrano la nube ad imbuto piuttosto pronunciata.

Forti temporali e violente grandinate hanno colpito anche il Veneto, creando disagi sulle strade e danni alle colture.

