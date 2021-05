Astronomia: Hubble “cattura” una galassia dall’aspetto strano, è insolitamente contorta

Questa spettacolare immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble NASA/ESA mostra i bracci di NGC 2276, una galassia a spirale a 120 milioni di anni luce di distanza nella costellazione di Cefeo. A prima vista, il delicato intreccio di brillanti bracci a spirale e zone scure di polvere assomiglia a innumerevoli altre galassie a spirale, ma uno sguardo più attento rivela una galassia stranamente asimmetrica, modellata dall’interazione gravitazionale e dall’intensa formazione stellare.

L’immagine evidenzia quindi l’aspetto insolitamente contorto di NGC 2276, un aspetto causato da due diverse interazioni astrofisiche: una con il gas surriscaldato che pervade gli ammassi di galassie e l’altra con un vicino galattico nelle vicinanze.

L’interazione di NGC 2276 con il mezzo intracluster – il gas surriscaldato che si trova tra le galassie negli ammassi – ha innescato un’esplosione di formazione stellare lungo un bordo della galassia. Questa ondata di formazione stellare è visibile sotto forma di bagliore luminoso e sfumato di blu di stelle massicce appena formate verso il lato sinistro di questa immagine e conferisce alla galassia un aspetto stranamente sbilanciato. La recente esplosione di formazione stellare di NGC 2276 è anche correlata alla comparsa di abitanti più esotici: buchi neri e stelle di neutroni in sistemi binari.

Dall’altra parte della galassia rispetto a questa esplosione di nuove stelle, l’attrazione gravitazionale di un compagno più piccolo sta tirando e sformando i bordi esterni di NGC 2276. Questa interazione con la piccola galassia a forma di lente NGC 2300 ha distorto i bracci a spirale più esterni di NGC 2276, dando la falsa impressione che la galassia più grande sia orientata di fronte alla Terra [1]. NGC 2276 e il suo dirompente compagno NGC 2300 possono essere entrambi visti nell’immagine a fianco, che mostra una visione più ampia delle galassie interagenti.

NGC 2276 non è però l’unica galassia con un aspetto strano. L’Atlas of Peculiar Galaxies – un catalogo di galassie insolite pubblicato nel 1966 – contiene numerosi esempi di strane e meravigliose galassie, tra cui spettacolari fusioni di galassie, galassie a forma di anello e altre stranezze galattiche. Come si addice a una galassia insolitamente contorta, NGC 2276 ha la particolarità di essere elencata due volte nell’Atlante: una per i suoi bracci a spirale asimmetrici e una per la sua interazione con il suo vicino più piccolo NGC 2300.

[1] L’effettivo allineamento di NGC 2276 può essere dedotto dalla posizione del suo nucleo galattico luminoso, che è compensato dai bracci a spirale distorti.