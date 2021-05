Un trenino di punti luminosi nel cielo: i satelliti Starlink incantano il Sud, le FOTO da Reggio Calabria

Quando un trenino di punti luminosi si sposta nel cielo notturno è facile restare a bocca aperta, chiedendosi cosa possa essere. È quanto successo poco fa a Reggio Calabria, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Non si tratta di un’invasione aliena ma dei ben noti satelliti Starlink di Elon Musk. La scia di punti luminosi è stata visibile intorno alle 21:15 di oggi, domenica 30 maggio, dall’estremo Sud e dalla Sardegna. Città come Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Taranto e Cagliari sono state in grado di ammirare il passaggio dei satelliti, avvenuto da nord-ovest verso sud e durato circa 4 minuti.

Cosa sono i satelliti Starlink

Starlink è il nome della rete di satelliti che la compagnia SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per fornire internet a basso costo in località remote. Anche se SpaceX spera di avere fino a 12.000 satelliti in questa megacostellazione, le dimensioni e la portata del progetto hanno turbato gli astronomi, che temono che gli oggetti luminosi in orbita interferiscano con le osservazioni dell’universo.