Ibra, Europei a rischio: infortunio, condizioni e stop

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Ibra deve fermarsi per un mese e mezzo a causa di una distorsione al ginocchio. L’attaccante svedede del Milan rischia di saltare gli Europei. “Oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal dottor Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan”, rende noto la società rossonera. “Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”, prosegue il club.