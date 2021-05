Un cranio di 8 milioni di anni: identificata una nuova specie di coccodrillo in Australia centrale

Una nuova specie di coccodrillo è stata identificata da resti fossili scoperti nell’Australia centrale. Il cranio di 8 milioni di anni fa del genere Baru, ormai estinto, è stato trovato presso il sito dei fossili di Alcoota, 200 km a nord-est di Alice Springs. A differenza dei moderni coccodrilli australiani, che si ritiene siano migrati dall’Africa, i coccodrilli del genere Baru erano endemici in Australia. Il fatto che il cranio sia in condizioni così buone significa che servirà da olotipo per la sua specie: un olotipo è l’esemplare su cui si basa un nome e può essere utilizzato come riferimento standard per una specie. Questo Alcoota Baru è distinto dalle altre specie di Baru precedentemente descritte da resti fossili trovati in un sito diverso nel Territorio del Nord.

L’antico teschio di coccodrillo tra rivelazioni e nuove evidenze

Il curatore senior di scienze della terra presso il Museum and Art Gallery of the Northern Territory, Adam Yates, ha lavorato con costanza e assiduità al cranio da quando è stato scoperto nel 2009. “Lavorare sul cranio è stata un’esperienza estremamente gratificante e soddisfacente”, dice.

“È meraviglioso vedere un teschio emergere lentamente nel corso di settimane e mesi, mentre cerco di anticipare come sarà esattamente. È anche un vero onore lavorare con un fossile così bello – troppo spesso gli animali fossili sono suddivisi in molte parti separate che dobbiamo usare le nostre capacità per cercare di ricostruire. Avere l’intero cranio in un unico pezzo per una volta è stata un’esperienza gioiosa. Mi piace anche conoscere lentamente l’anatomia della bestia nei minimi dettagli in quanto viene confrontata con i coccodrilli fossili, compresi quelli strettamente imparentati dello stesso genere, costruendo lentamente un caso che questo è nuovo e distinto“.

Secondo Adam, la differenza più evidente tra l’Alcoota Baru e i moderni coccodrilli australiani è la dentatura mancante ad incastro, dove i denti superiori e inferiori si uniscono quando la mascella si chiude. “Baru aveva un morso eccessivo con i denti superiori che sporgevano dai denti inferiori“, dice. “Anche la grande profondità delle mascelle e del muso sarebbe stata immediatamente evidente per un osservatore”. Le dimensioni e la forza del coccodrillo suggeriscono anche che è andato per grandi prede. “Sembra probabile che Baru abbia cacciato la megafauna, probabilmente tendendogli un’imboscata sul bordo di fiumi e laghi quando i grossi animali sono entrati per bere qualcosa“. Questa affermazione è supportata da segni di denti di coccodrillo su ossa di megafauna trovate in un antico sito fossile del Northern Territory.

Antichi coccodrilli australiani

I coccodrilli Baru appartengono a un antico gruppo noto come Mekosuchinae, che appare per la prima volta nella documentazione fossile circa 45 milioni di anni fa nel Queensland. “I primi Mekosuchine erano coccodrilli dall’aspetto piuttosto ordinario, ma col passare del tempo hanno prodotto tutti i tipi di forme insolite, inclusi cacciatori terrestri con denti a forma di lama affilati, grandi e robusti cacciatori di imboscate acquatiche dal cranio profondo di megafauna, predatori acquatici giganti dalla testa piatta, e forme terrestri nane con musi eccezionalmente corti che potrebbero essersi arrampicati sugli alberi”.

Ma questo antico gruppo è completamente estinto. “I moderni coccodrilli australiani non sono Mekosuchine , fanno parte del genere Crocodylus , che ha avuto origine nel continente africano ed è entrato in Australia” saltellando da un’isola all’altra “attraverso il sud-est asiatico nel recente passato geologico“. Adam deve ancora nominare la nuova specie, che dovrebbe essere finalizzata nel 2022.