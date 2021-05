“Fiumi. Le arterie della vita sulla Terra”: il libro che esplora i corsi d’acqua sotto diversi aspetti, dalla storia alle arti

L’evoluzione complessiva del pianeta e dei suoi abitanti, i mutamenti in atto e proiettati ai prossimi decenni del secolo, configurano scenari ambientali del tutto nuovi e, con i fenomeni estremi che ne derivano, ci mettono di fronte a problemi di difficile soluzione. “Fiumi. Le arterie della vita sulla terra” edito dal Sole 24 Ore, in edicola per un mese da sabato 15 maggio e in libreria da fine maggio, individua tre grandi questioni che hanno un impatto sull’esistenza e sulla salute dei fiumi: l’incremento demografico; il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico e ambientale con gli inquinamenti, gli incendi e i disastri chimici e nucleari.

Nella cornice ambientale dove viviamo, nei boschi, nelle vallate, nelle campagne, nelle città, i fiumi hanno sempre rivestito, tuttora rivestono e in futuro rivestiranno, ruoli importanti, per certi aspetti indispensabili: sorgenti di civiltà, di cultura, di benessere, di energia, di biodiversità, di acqua e di cibo, di vita – spiega nell’introduzione del volume l’autore, Guido Caroselli, esperto di meteorologia, climatologia e cultura ambientale.

Il libro esplora quindi i corsi d’acqua sotto diversi aspetti: la loro storia, la collocazione nel mondo e in Italia, considerando proprietà e problemi nel contesto climatico, riconoscendo ai fiumi utilità e valore economico, per ricordarli infine nelle arti.

In particolare, i capitoli del libro sono un viaggio nel tempo e nello spazio che accompagna la vita dei fiumi del mondo, i loro lati positivi e i negativi, tenendo sempre ben presente le influenze, anche queste positive o negative, degli esseri umani. Vengono anche descritte le caratteristiche, chimico-biofisiche delle acque dolci, nonché i paesaggi geografici che ambientano e accompagnano quelle correnti dai monti fino ai mari.

Il libro è composto da 8 capitoli. Si parte dalla storia delle civiltà fluviali; il secondo capitolo tratta la geografia fluviale e i fiumi del mondo; il terzo i fiumi d’Italia; il quarto, il quinto e il sesto affrontano rispettivamente la fisica, la chimica e l’ecologia dei fiumi; la meteorologia e la climatologia e l’ingegneria fluviale. Gli ultimi due si intitolano: “Economia” e “I fiumi nell’arte”.

Guido Caroselli. Ha condotto e curato su Rai 1 per più di 30 anni la rubrica Che tempo fa. Esperto di meteorologia, climatologia e cultura ambientale. Ha collaborato con il Giornale, il Messaggero, Avvenire, L’Eco di Bergamo, Il Corriere della Sera, La Stampa, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. È stato consigliere nazionale di Legambiente. Autore dei libri Il tempo per tutti (Garzanti, Mursia), Tempo, vita e salute (Mursia) e Climatologia e ambiente (Amazon Kindle).

Titolo: FIUMI

Sottotitolo: Le arterie della vita sulla Terra

Autore: Guido Caroselli

Editore: Il Sole 24 ORE

Tipologia: Libro cartaceo

Pagine: 272

Formato: 14×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

Lingua: italiano

Uscita edicola: 15 maggio 2021

Prezzi e Data di uscita:

edicola: € 12,90 da sabato 15 maggio per un mese

libreria: € 14,90 da fine maggio

ebook: € 9,99 da sabato 15 maggio