Il Ponte Qiansimen nella città di Chongqing: un’innovativa struttura a due piani per il transito di auto, treni e pedoni [FOTO]

Nella città di Chongqing, situata alla confluenza dei fiumi Azzurro e Jiangling, nel sud-ovest della Cina, sorge il ponte Qiansimen. La struttura, che recentemente ha ricevuto il più grande premio in termini di innovazione tecnologica nell’ingegneria civile, ha ricevuto grandi elogi come struttura che integra trasporto completo, paesaggi umanistici e innovazione scientifica e tecnologica.

Insieme al ponte Dongshuimen, sono chiamati i Twin River Bridges e sono ponti vitali che collegano i fiumi Azzurro e Jiangling e i principali distretti della città. Il ponte Qiansimen inizia nel distretto Yuzhong e attraversa il fiume Jiangling. Il ponte è collegato all’impalcato nord del ponte Dongshuimen e nel 2015 ha aperto un ponte bifunzionale strada-ferrovia. Entrambi sono strutture a due piani, con 4 corsie di traffico sui loro piani superiori e 2 binari di transito sui piani inferiori.

Il ponte Qiansimen è caratterizzato da un singolo pilone ed è un ponte strallato. È diviso in 4 sezioni di 88 + 312 + 240 + 80 metri, per una lunghezza totale di 720 metri. Una tra le caratteristiche più notevoli è il design del pilone principale che ricorda un tipo di taglio di diamante. Il ponte può essere attraversato anche dai pedoni e di notte, le luci disposte per tutta la sua lunghezza danno alla struttura un aspetto spettacolare (vedi foto della gallery scorrevole in alto).