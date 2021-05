Il razzo cinese Long March 5B rientrerà presto in atmosfera: un’immagine eccezionale dell’enorme detrito [FOTO]

Come probabilmente ormai ben noto, un enorme razzo Long March 5B (CZ-5B R/B) che ha portato in orbita il modulo centrale della stazione spaziale cinese “Tianhe-1” rientrerà in atmosfera a breve. Nel frattempo, il Virtual Telescope di Ceccano ha potuto catturare uno scatto eccezionale dell’oggetto.

L’immagine in alto proviene da una singola esposizione di 0,5 secondi, scattata a distanza con l’unità robotica “Elena” (PlaneWave 17″+Paramount ME+SBIG STL-6303E) disponibile presso il Virtual Telescope. Il telescopio ha tracciato il movimento eccezionalmente veloce (0,3 gradi/secondo) dell’oggetto.

Al momento dell’imaging, lo stadio del razzo si trovava a circa 700 dal telescopio, mentre il Sole era a pochi gradi sotto l’orizzonte, quindi il cielo era incredibilmente luminoso: queste condizioni hanno reso l’imaging piuttosto estremo, ma il telescopio robotico è riuscito a catturare questo enorme detrito. Un altro brillante successo del Virtual Telescope, un progetto italiano altamente tecnologico che comprendente diversi telescopi robotici, interamente pilotabili da remoto, via internet, installati a Ceccano.

Per quanto riguarda l’ingresso in atmosfera, CZ-5B R/B dovrebbe rientrare il 9 maggio 2021 02:34 UTC ± 21 ore, previsione che migliorerà mentre ci avvicineremo all’evento, precisano gli esperti del Virtual Telescope.

Si tratta di un enorme detrito (22 tonnellate, lungo 30 metri e largo 5 metri), ma è improbabile che possa creare seri danni. Ovviamente, un simile evento ci ricorda l’importanza della questione dei detriti spaziali.