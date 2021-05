Il vento a 150km/h distrugge i vetri del ponte: uomo resta bloccato a 100 metri di altezza su piccoli sostegni della struttura [FOTO]

Terrificante disavventura per un uomo, rimasto bloccato su un ponte di vetro sospeso a 100 metri di altezza nel nord-est della Cina. Improvvise raffiche di vento a 150km/h hanno frantumato i pannelli del ponte tutto intorno a lui, sia quelli laterali che quelli sotto i suoi piedi. Come dimostrato le foto della gallery scorrevole in alto, l’uomo è rimasto aggrappato al lato del ponte, su piccoli sostegni della struttura, circondato da enormi buchi dove prima c’erano i pannelli di vetro.

L’uomo e’ rimasto bloccato per piu’ di mezz’ora finche’ non è stato salvato da Vigili del Fuoco, polizia e personale forestale e turistico. È uscito indenne da questa terribile esperienza ma e’ stato ricoverato per rimanere sotto osservazione in via precauzionale.

I ponti di vetro sono una popolare attrazione turistica in Cina. Il piu’ famoso e’ nel parco nazionale di Zhangjiajie, nella provincia di Hunan e si estende per 430 metri attraverso un canyon, a 300 metri di altezza.