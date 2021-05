Incendi California, evacuate oltre 500 case per un rogo nell’area di Los Angeles: in fumo oltre 1.300 acri [FOTO]

Un grosso incendio scoppiato nell’area di Palisades, nella contea di Los Angeles, in California, ha consumato oltre 1.300 acri di terra da sabato 15 maggio. Le fiamme hanno costretto i Vigili del Fuoco ad evacuare oltre 500 case e mettere in sicurezza mille persone. L’incendio non è ancora contenuto anche se i venti hanno diminuito la velocità di espansione. Nella gallery scorrevole in alto, le foto dell’incendio.

I vigili del fuoco hanno mostrato sospetti sulle cause dell’incendio e hanno arrestato e rilasciato una persona, anche se le indagini rimangono ancora aperte.