Incendi in Sardegna alimentati dal vento: roghi in Ogliastra, fiamme alle porte di Cagliari

Diversi incendi sono divampati in Sardegna oggi, alimentati dal forte vento. Uno dei roghi si è sviluppato alla periferia di Cagliari, in località Villa Aresu nella borgata marinara di Giorgino alle porte di Cagliari. Le fiamme stanno minacciando l’ex Sanatorio realizzato nei primi del Novecento. Per combattere l’incendio, sul posto è arrivato un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Pula. Sul posto, coordina le operazioni il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cagliari.

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di San Cosimo, invece, sta intervenendo su un incendio nelle campagne di Triei, in Ogliastra, in località C.Lai. Sul posto, coordina le operazioni il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Baunei. Sul posto sta operando anche la pattuglia del Corpo forestale di Tortoli.