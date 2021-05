Incendi Sicilia: fiamme nella Valle dell’Acate, canadair in azione nel Ragusano

Terreni e boscaglia sono andati in fiamme in una zona non agevole da raggiungere nella Valle dell’Acate, nel Ragusano. Lambite alcune serre. Al momento sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco da Santa Croce e Vittoria. Sono stati impiegati anche due canadair, che hanno eseguito diversi sorvoli e lanci di acqua.

Le fiamme, alimentate dal vento sostenuto, hanno preso vigore in una zona di canneti e macchia mediterranea, in area demaniale, secondo quanto riferisce Giovanni Di Natale, sindaco di Acate. “Sono stati messi in sicurezza gli impianti serricoli in zona, che sono stati lambiti ma non danneggiati. Ora la situazione sembra sotto controllo, i canadair sono andati via”. Vigili del fuoco e corpo forestale stanno effettuando interventi di bonifica per evitare che le fiamme possano ritrovare vigore. “E‘ stata una giornata impegnativa sul fronte dell’incendio. Ora le fiamme sono sotto controllo ma e’ da questa mattina che operano Vigili del Fuoco, corpo forestale e protezione civile di Acate con il supporto decisivo dei canadair”, ha aggiunto Di Natale.