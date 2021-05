Firenze, incendio ed esplosione a Greve in Chianti: crolla un edificio, si cercano 2 dispersi

Un incendio nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti (Firenze) ha provocato un’esplosione all’interno di un’abitazione, che ha causato a sua volta il crollo di un edificio di 2 piani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno operando per estinguere l’incendio e per la ricerca di due persone che risultano disperse sotto le macerie.