Poco prima delle 17.30 di oggi, sabato 15 maggio, è scoppiato un incendio in un deposito di giocattoli all’interno del Porto di Napoli. Un’ampia colonna di fumo è visibile da più punti della città, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto.

Sul luogo sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco.