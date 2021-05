Incendio in uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti nel Cosentino: grande nube nera a Rende [VIDEO]

Un grosso incendio sta interessando, dalla scorsa notte, un capannone di circa mille metri quadrati nella zona industriale di Rende (Cosenza). La struttura appartiene alla società Calabra Maceri, che si occupa di raccolta e trattamento dei rifiuti. Una nera nube si innalza dal sito, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo.

Il rogo si è sviluppato velocemente dopo la mezzanotte in un capannone adibito allo stoccaggio e trattamento di rifiuti solidi urbani, propagandosi poi ad un altro capannone ed interessando una superficie complessiva di 2.400 metri quadrati. Sul posto sono in azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che sono riuscite a circoscrivere le fiamme solo verso le 6.30. Al momento sono ancora in corso le operazioni di smassamento dei rifiuti e di estinzione dei focolai attivi, rese difficoltose dal pericolo di cedimento strutturale del capannone.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio. Per questo motivo, sono in corso le indagini per accertare se il rogo sia di natura dolosa o accidentale.