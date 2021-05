Fiamme nel quadrante B della Pineta di Ostia, tra via del Lido di Castel Porziano e via Cristoforo Colombo, sul litorale romano, per un incendio sviluppatosi forse a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato da un’auto. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma il fumo generato sta causando disagi al traffico in tutta la zona.

Sul posto le squadre di Ostia e del Tuscolano, l’Eli-Drago 140 e l’elisoccorso della Regione Lazio oltre agli agenti della Polizia Locale.