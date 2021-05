Incidenti: scontro tra due auto nel varesotto, un morto

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Nel tardo pomeriggio un uomo di 57 anni è morto a Malnate, in provincia di Varese, a seguito di un incidente tra due auto in via 1 maggio.

In tutto sono tre le persone coinvolte nello scontro tra le auto, secondo i primi dettagli dell’Areu. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, carabinieri e vigili del fuoco.