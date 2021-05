Incredibile a Roma: cinghiali accerchiano una donna in un parcheggio per rubarle la spesa [VIDEO]

Ha fatto il giro del web il video di un branco composto da due femmine di cinghiali e da due piccoli che ‘puntano’ e riescono a ‘conquistare’ le buste della spesa di una donna nel parcheggio di un supermercato a Formello, alle porte di Roma. Il branco di cinghiali ha aggredito la donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all’esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe, nel comune di Formello. Nelle immagini si vede il branco che si muove tra le auto nel parcheggio del supermercato e “punta” la donna. Lei, accerchiata, cerca di allontanarli ma alla fine si arrende e lascia cadere i sacchetti, sui quali i cinghiali si avventano. Solo dopo aver fatto incetta di prodotti del supermercato si danno alla fuga.

Le segnalazioni sulla presenza di gruppi di cinghiali sono frequenti e in genere puntano ai cassonetti della spazzatura per recuperare scarti di cibo. In passato si avvicinano raramente agli esseri umani, ma ora sono diventati più impavidi e l’episodio accaduto fuori dal supermercato lo dimostra. Ecco il video: