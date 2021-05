India, decine di migliaia di persone in fuga dal ciclone Yaas: diventerà una “tempesta ciclonica molto forte”

A causa dell’imminente arrivo del ciclone Yaas, in India decine di migliaia di persone sono state evacuate e trasferite in rifugi. Il dipartimento meteorologico del Paese ha previsto che diventerà una “tempesta ciclonica molto forte“, con venti a velocità fino a 177 km/h.

Il landfall avverrà tra oggi e domani negli Stati di Orissa e Bengala occidentale.

Solo 10 giorni fa sul Paese, in grave difficoltà per la pandemia di Coronavirus, si è abbattuto il ciclone Tauktae, che ha ucciso oltre 140 persone.

E’ stata emessa l’allerta arancione per cinque distretti: Mayurbhanj, Jajpur, Cuttack, Khorda e Puri. Il Bengala Occidentale dovrebbe evitare un impatto diretto, ma alcuni suoi distretti – Midnapore Est, Midnapore Ovest, Jhargram, Bankura e Purulia – potrebbero essere colpiti da forti piogge e venti. Potrebbero essere interessati anche tre Stati nord-orientali: Assam, Meghalaya e Sikkim.