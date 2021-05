Meteo, forti piogge provocano nuove inondazioni in Messico: centinaia di case allagate [FOTO e VIDEO]

A pochi giorni, dalla devastante alluvione di Metepec, il Messico fa di nuovo i conti con i danni provocati dal maltempo. Le forti piogge che hanno colpito lo Stato del Messico nelle scorse ore hanno generato inondazioni e trasformato le strade in fiumi. Gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi per non essere trascinati via dalle correnti di acqua. In alcune località, le inondazioni hanno raggiunto i 40cm di altezza. Centinaia di case sono state allagate, come dimostano le foto della gallery scorrevole in alto.

Ingenti i danni provocati dal maltempo, come testimoniato dalle immagini del video seguente.