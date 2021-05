Spazio: la Cina annuncia missione con 3 astronauti sulla sua nuova stazione

Yang Liwei, vice capo progettista del programma spaziale cinese, ha annunciato che un equipaggio di 3 astronauti partirà il mese prossimo per una missione di 3 mesi sulla nuova stazione spaziale.

Tianhe, o Armonia Celeste, è la terza e più grande stazione spaziale lanciata dal gigante asiatico: il modulo principale è stato lanciato in orbita il 29 aprile.

La capsula Shenzhou 12, che trasporterà l’equipaggio, sarà lanciata dalla base di Jiuquan nel nord-ovest del Paese il mese prossimo, ha precisato Yang come riportato dalla China Central Television. Yang non ha fornito dettagli sull’identità degli astronauti o sulla data del volo, ma ha confermato che l’equipaggio non includerà donne.

La navicella spaziale Tianzhou-2 che ha attraccato alla stazione Tianhe, portando a bordo 6,8 tonnellate di carico tra cui tute spaziali, cibo e attrezzature per gli astronauti e carburante per la stazione. L’agenzia spaziale prevede un totale di 11 lanci entro la fine del prossimo anno per consegnare altri due moduli per la stazione da 70 tonnellate, i rifornimenti e l’equipaggio.