Spazio e ambiente: la Cina lancia un nuovo satellite per monitorare gli oceani con un razzo Long March-4B

La Cina ha lanciato oggi un nuovo satellite per il monitoraggio degli oceani: Haiyang-2D (HY-2D) è partito dal Jiuquan Satellite Launch Center, nel nord-ovest del Paese, trasportato da un razzo Long March-4B, decollato alle 12:03 ora di Pechino. HY-2D è stato sviluppato dalla China Academy of Space Technology mentre il vettore dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (il lancio odierno è stato il 370° della serie di razzi Long March).

HY-2D, insieme ai satelliti HY-2B e HY-2C, consentirà il monitoraggio dinamico dell’ambiente oceanico per tutte le stagioni, attivo ad alta frequenza e su media e grande scala 24 ore su 24. La costellazione fornirà sostegno in termini di allerta precoce e per la previsione di disastri, per lo sviluppo sostenibile e l’utilizzo delle risorse oceaniche, per la risposta efficace al cambiamento climatico, e per la ricerca scientifica.