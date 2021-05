Maltempo Piemonte, violento temporale tra Astigiano e Alessandrino: furiosa grandinata a Viarigi, strade imbiancate [FOTO]

L’instabilità pomeridiana porta piogge e temporali sparsi sull’Italia. In particolare, un forte temporale si è sviluppato in Piemonte, tra Astigiano e Alessandrino, provocando grandinate. Una violenta grandinata si è abbattuta su Viarigi, nell’Astigiano, imbiancando completamente le strade e le colline della località, come dimostrano le incredibili foto della gallery scorrevole in alto.

Forti temporali stanno colpendo anche il Veneto, con grandine segnalata a Padova e nel Veneziano.

