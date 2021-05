Blackout di internet in tutt’Italia nella notte del razzo cinese: milioni di utenti offline [LIVE]

E’ la notte del razzo cinese: il lanciatore spaziale ‘Lunga marcia 5B’, infatti, potrebbe impattare con la Terra tra poche ore, e con precisione tra le 2:00 di questa notte e le 07:00 del mattino ora italiana. Ed è una notte strana in tutta Italia, quella che stiamo vivendo, tanto che pochi minuti fa la rete internet nazionale ha fatto registrare un down. C’è stato infatti un boom di segnalazioni offline in tutt’Italia: milioni di utenti sono rimasti senza internet. Nella foto in alto è possibile vedere la mappa delle interruzioni operative e delle segnalazioni di TIM, soprattutto per quanto riguarda la rete fissa (68% delle segnalazioni).

Continueremo a tenervi aggiornati su eventuali ulteriori disservizi.