L’acqua della piscina neutralizza il virus Covid-19 in 30 secondi: infettarsi è quasi impossibile

L’acqua della piscina può neutralizzare e rendere inattivo il virus Covid-19 in soli 30 secondi nelle giuste condizioni, rivela uno studio dei virologi dell’Imperial College di Londra I risultati, che non sono stati pubblicati in una rivista peer-reviewed, suggeriscono che il rischio di trasmissione del Covid-19 nell’acqua della piscina è incredibilmente basso.

L’organizzazione britannica Swim England ha collaborato con l’azienda di nuoto per neonati Water Babies e la Royal Life Saving Society UK (RLSS UK) per commissionare lo studio e fornire contesto e materiali per la ricerca. Lo studio sull’acqua delle piscine è stato intrapreso dal principale virologo ed esperto di virus respiratori della Gran Bretagna, il professor Wendy Barclay, insieme al ricercatore Dr. Jonathan Brown e al tecnico di ricerca Maya Moshe dell’Imperial College di Londra e al progetto gestito da Alex Blackwell, responsabile delle piscine. Come si legge in una nota, sono stati presi in esame gli effetti dell’acqua della piscina sul virus che causa il Covid-19, denominato SARS-CoV-2, per valutare la quantità di tempo e il contatto necessari per inattivare il virus a livelli di cloro e pH variabili.

“Il virus non sopravvive”

La ricerca ha stabilito che 1,5 mg per litro di cloro libero con un pH compreso tra 7 e 7,2 riducono l’infettività del virus di oltre 1000 volte entro 30 secondi. Ulteriori test su diversi intervalli di cloro libero e pH hanno confermato che il cloro nell’acqua della piscina era più efficace con un pH inferiore, il che è in linea con le attuali linee guida per il funzionamento della piscina.

La professoressa Wendy Barclay, dell’Imperial College, ha dichiarato: “Abbiamo eseguito questi esperimenti nei nostri laboratori ad alto contenimento a Londra. In queste condizioni di sicurezza, siamo in grado di misurare la capacità del virus di infettare le cellule, che è il primo passo nella sua trasmissione. Mescolando il virus con l’acqua della piscina che ci è stata consegnata dal team Water Babies, abbiamo potuto dimostrare che il virus non sopravvive nell’acqua della piscina: non era più contagioso. Questo, insieme all’enorme fattore di diluizione del virus che potrebbe penetrare in una piscina da una persona infetta, suggerisce che la possibilità di contrarre Covid-19 dall’acqua della piscina è trascurabile”.

Jane ha dichiarato: “Siamo lieti di aver svolto un ruolo chiave insieme all’Imperial College London, Water Babies e RLSS UK in questa prima parte di ricerca al mondo. Questi risultati suggeriscono che il rischio di trasmissione dall’acqua della piscina è basso e si aggiunge all’evidenza che le piscine possono essere ambienti sicuri e protetti se vengono prese misure appropriate. Con la riapertura delle piscine coperte lunedì 12 aprile, è una notizia fantastica per gli operatori, i nostri membri e le società che prendono parte a tutti i nostri fantastici sport, i nuotatori ricreativi e coloro che fanno affidamento sull’acqua per rimanere fisicamente attivi. I risultati confermano che le linee guida che abbiamo fornito agli operatori sono corrette e daranno a tutti coloro che tornano in acqua la tranquillità di farlo in sicurezza”.

Paul Thompson, fondatore di Water Babies, ha dichiarato : “Siamo entusiasti di questi risultati mentre ci prepariamo a ricominciare le lezioni e pianifichiamo di dare il benvenuto a famiglie, bambini e clienti nelle piscine coperte in tutto il paese. È stato fantastico lavorare a stretto contatto con la professoressa Barclay e il suo team dell’Imperial College e collaborare con i principali enti Swim England e RLSS UK in questa ricerca leader a livello mondiale. Sappiamo che il nuoto ha molteplici benefici per la salute fisica e mentale sia per i bambini che per gli adulti di tutte le età e non vediamo l’ora che le nostre lezioni riprendano”.