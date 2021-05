Lanciati 250 razzi da Gaza, Israele colpisce 130 obiettivi

(Adnkronos) – Nuova notte di scontri. Circa 250 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130 obiettivi in un’operazione denominata “Guardiani del muro”. E’ di 24 morti, di cui nove bambini, e 103 feriti il bilancio dei raid israeliani condotti nella notte contro la Striscia di Gaza, ha riferito il ministero della Sanità palestinese. Tra gli obiettivi la casa di un comandante di un battaglione di Hamas, un sito di produzione di munizioni, il quartier generale dell’intelligence del gruppo di resistenza islamica e complessi militari di Hamas e della Jihad. Sono almeno 15 i miliziani di Hamas rimasti uccisi nei raid, riferiscono fonti militari citate dai media dello Stato ebraico.

“Abbiamo lanciato razzi contro Ashkelon dopo un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City. Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno”. E’ quanto ha affermato il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Ubaidah, secondo quanto riporta Haaretz.

Sette persone, di cui quattro di una stessa famiglia – padre, madre e due bambini – sono rimasti feriti nel lancio di razzi dalla Striscia di Gaza su Ashkelon, nel sud di Israele riferiscono dal canto loro i media israeliani, secondo cui tutti – a parte l’uomo, che ha riportato un colpo alla testa – hanno ferite lievi.

Intanto sono scattate le sirene d’allarme nella comunità di Kerem Shalom, nel sud di Israele, nei pressi della Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel dopo l’escalation delle ultime ore. Anche il portale di notizie Ynet riferisce che nel consiglio regionale di Eshkol sono suonate le sirene di allarme.