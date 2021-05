L’Aquila: Pezzopane (Pd), ‘Maxxi è un grande risultato per la città, intuizioni nostri governi’ (2)

(Adnkronos) – ‘Peccato che quando, come amministrazione comunale, decidemmo questa iniziativa, gli esponenti della destra la denigrarono. Ma noi – continua – guardiamo al futuro e costruiamo altri grandi progetti, perché la sfida alla crisi è proprio nelle idee, nei saperi, nella cultura che scende a terra e si fa tra le persone. Eravamo e siamo tutti orgogliosamente felici per questo importante risultato. Altrettanto importante è l’inaugurazione della sede del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale a L’Aquila, attiva dal primo marzo 2021, sempre alla presenza del ministro Franceschini. Il lavoro fatto negli anni, paga. Ora bisogna accelerare sugli altri contenitori culturali anche redigendo un piano regolatore degli spazi culturali e sociali perché L’Aquila punti sul suo patrimonio storico culturale e sappia coltivare idee nuove”, conclude Pezzopane.