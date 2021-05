L’astronauta dei record Peggy Whitson torna nello Spazio con una missione privata, al comando della 2ª missione Axiom Space

L’astronauta statunitense Peggy Whitson si prepara a tornare nello Spazio al comando della seconda missione commerciale diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, Axiom 2: il volo è in programma a fine 2022 e a bordo ci saranno 4 persone, tra cui, forse, anche il vincitore del reality show “Who Wants To Be An Astronaut?”.

Peggy Whitson è stata senza dubbio una delle più importanti astronaute della NASA: ha eseguito 10 passeggiate spaziali (oltre 60 ore), ha partecipato a 3 missioni di lunga durata sulla ISS, ha rivestito 2 volte il ruolo di comandante e fino al 2019 è stata anche la donna con la più lunga permanenza in orbita in una singola missione.

In “pensione” dal 2018 si prepara ora a tornare in servizio, in veste di comandante, con la seconda missione commerciale della compagnia texana Axiom Space. Al suo fianco John Shoffner, noto pilota di auto da corsa con una lunga esperienza da pilota da aerei ed elicotteri.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli della missione, non si conosce neanche quale tipo di navetta verrà utilizzate per questo volo ma si vocifera che uno dei quattro membri dell’equipaggio potrebbe essere il futuro vincitore del reality show “Who Wants To Be An Astronaut?” in programma il prossimo anno su Discovery Channel.