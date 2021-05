L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale, la prima donna europea alla guida dell’ISS

L’astronauta ESA Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale per la spedizione 68a, in seguito a un accordo di massima dei partner internazionali preso il 19 maggio, in attesa del consolidamento dei piani operativi della Stazione Spaziale e delle date di lancio.

Come membro dell’equipaggio “Crew-4” insieme agli astronauti NASA Kjell Lindgren e Bob Hines, nel 2022 Samantha sarà lanciata verso la Stazione Spaziale dalla Florida, USA, su un veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX. Questa sarà la seconda missione spaziale di Samantha, che diventerà la prima donna europea al comando della ISS. L’esperienza maturata in questi anni le sarà sicuramente utile per il suo nuovo ruolo.

“Tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale per rappresentare l’Italia e l’Europa è già di per sé un onore“, dice Samantha. “La nomina alla posizione di comandante è ulteriore motivo di soddisfazione professionale. Cercherò con umiltà di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare il mio equipaggio, composto di persone eccezionali“.

Il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha dichiarato: “La nomina di Samantha al ruolo di comandante della ISS è un’ispirazione per un’intera generazione che sta concorrendo per entrare nel corpo astronauti dell’ESA. Non vedo l’ora di incontrare i candidati finali e colgo l’occasione per incoraggiare ancora una volta le donne a farsi avanti“.

“Complimenti a Samantha Cristoforetti, la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale! Siamo orgogliosi di questa scelta che arriva a coronamento di un percorso professionale ineccepibile e a riconoscimento dell’eccellenza nello spazio dell’Italia e dell’Europa,” ha affermato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Giorgio Saccoccia.