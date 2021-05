Latte ritirato dai supermercati: richiamo in via precauzionale per alterazione dell’alimento [MARCHIO E LOTTI]

La catena di supermercati Coop ha pubblicato un avviso di richiamo per Latte Candia Alta Digeribilità 1% di grassi, venduto in bottiglie da 25 cl, per via di un difetto organolettico rilevato su alcune bottiglie di latte. “Si comunica ai clienti che in alcune bottiglie è stata osservata un’alterazione del latte – si legge nell’avviso – che non presenta nessun rischio per la salute del consumatore. In via precauzionale, si procede al ritiro dalla vendita ed al richiamo del lotto potenzialmente interessato da questo difetto. Si invitano i consumatori che hanno acquistato il prodotto di restituirlo al punto vendita in cui lo hanno acquistato. Numero di telefono: 800 514 110 (chiamata gratuita). Da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00″.

Ecco i numeri dei lotti di latte richiamato: